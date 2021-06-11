Псаки сравнила президентство Трампа с «Игрой престолов»

Вашингтон, 11 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки негативно высказалась о предыдущем президенте США Дональде Трампе.

В ходе конференции, организованной изданием Financial Times, она сравнила обстановку в Белом доме при Трампе с сериалом «Игра престолов».

«Сейчас не наблюдается много драматичных событий в духе «Игры престолов», из-за чего создается впечатление, что произошел некий сдвиг по сравнению с последними четырьмя годами», — высказалась Псаки.

В первую очередь в администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена делается упор на командную работу и совместный труд, подчеркнула она.

Ранее Псаки сообщила, что Байден на личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет откровенным. По ее словам, Байден никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств.