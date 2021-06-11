Сотрудник Росгвардии вернул домой заблудившегося мальчика из Твери

Тверь, 11 июня. Сотрудник вневедомственной охраны города Москвы нашел потерявшегося в лесу 11-летнего мальчика. Родители отправили ребенка к родственникам в соседнюю область.

Мальчик вышел не на той станции и решил добраться до нужного места самостоятельно через лес, сообщает РИАМО. По пути у него сел телефон и он не смог связаться с родными.

Сотрудник Росгвардии встретил ребенка в школьной форме во время пробежки. Взрослых рядом не было, поэтому после пары вопросов мужчина связался с полицией, чтобы передать мальчика родителям.

В Свердловской области нашли девятилетнего мальчика, который 4 июня пропал в тайге под Североуральском, сообщал сайт 360tv.ru.