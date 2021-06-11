Приставы в Сочи решили снести дом многодетной семьи, построенный на маткапитал

В семье Шенько, которые проживают в Сочи, — пятеро детей. На четверых из них в свое время был получен федеральный материнский капитал, а на пятого ребенка — региональный. Средства пошли на строительство дома на улице Дарвина. Только вот они могут лишиться постройки — по решению суда приставы должны снести строение.

Начало истории

Все началось в 2011 году, когда семье Шенько как многодетной по распределению был выдан участок. И тогда к ним с просьбой подошел сосед.

«Дайте мне кусок земли, сколько там соток… Вам же она все равно бесплатно досталась. Мы ему естественно отказали, но тогда он пообещал, что якобы свое все равно заберет», — с этого, по мнению Радомира Шенько, и начался конфликт.

И начались дела: уголовные, гражданские — «сфабрикованные», как говорят в семье. От них рано или поздно удавалось отбиться, а в 2014 году и вовсе было решено построить дом. Подоспели средства материнского капитала. Все документы на строительство есть, проверки пройдены. Участок был выдан под благоустройство, но не находился в собственности. Чтобы его оформить, важно было согласовать план дома, который был построен с учетом всех норм, так считают Шенько.

«Все прошло удачно, все документы по итогу оформили. А потом, в 2017 году, сосед возвел уже свою третью гостиницу и сделал это напротив нашего дома. По земле все границы были соблюдены. Но это первый этаж, а второй у нас выступающий (эркер). Он на метр выступает. И по факту граница уже не соблюдена нами. Но никого не волнует то, что построена гостиница была уже после нашего дома», — уточняет Радомир.

После «соседских» обсуждений было принято решение о том, что эркер разбирать и ломать не будут, но заменят плиты ОСП. Так как они в случае пожара могут быть опасными — ведь по сути деревянные. Договор они соблюли и поменяли их на негорючие — по документам тоже все проведено официально. Но потом, по словам Шенько, опасность для его гостиницы стал представлять не только эркер, но и весь дом.

«В конце апреля к нам пришли приставы и сказали, что будут сносить весь дом полностью. Оставят лишь монолитную часть (первый этаж), а второй и третий — у нас каркасные. Сам металлический каркас обшит ОСП плитами, и в него «задута» эковата. Ее там три с половиной тонны», — уверяет Шенько.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Сделать все хотели «под праздничный шумок», на майские. Пришли, как говорят Шенько, не представились. Свое имя назвал только один — это пристав Мешков, два других сотрудника ФССП остались инкогнито. Документов тоже не предоставили, но подогнали технику и рабочих, которые приступили к разбору строения. К месту событий вызвали участкового, который приехал не из Кудепсты (по адресности), а из Хосты.

«Мы его вызвали для того, чтобы он приехал, зафиксировал нарушение, превышение полномочий судебными приставами, принять от нас заявление, составить акт. Он приехал, поздоровался, покушал и уехал. Это реально так и было», — заявил Радомир.

После это семья пыталась дозвониться до прокуратуры и других органов, которые призваны помогать в такой ситуации, но везде их «отфутболивали», либо вовсе не брали трубку. На следующий день приставы приехали вновь, начали демонтаж с нижнего этажа. Через некоторое время им потребовалось зайти в дом, но двери предусмотрительно были закрыты. Мотивация простая — пока семья не увидит решения суда о сносе, в дом их не пустят.

«В итоге они взяли меня под руки и вывели. Я дождался свою семью. Мы попытались проникнуть в дом, указывали приставам не незаконность их нахождения в доме. Вызвали полицию. Приехал участковый. Снова тот. Никаких документов не составил, просто постоял рядом и ничем не помог. Вечером нам все-таки показали решение суда о сносе, которое на тот момент в законную силу не вступило, а значит, и их нахождение, по мнению Шенько, законным не является», — говорит сын владельца дома.

Тогда дом удалось отстоять. Да и праздники майские начались, а исполнительные действия по закону в это время проводить нельзя.

Майское продолжение

По мнению Шенько, все это происходит исключительно в целях одного человека, который имеет три гостиницы по соседству. Плюс у его двоих братьев — еще по гостинице. А дом многодетной семьи — ровно посередине, а потому и стал камнем преткновения.

ФАН удалось выяснить, что в 2017 году все-таки было решение суда о сносе дома (разборке стен самостоятельно). Но его неоднократно отменяли и обжаловали.

«Они прикрываются тем решением. Но в нем было написано, что мы должны разобрать добровольно все. А для принудительного сноса должно быть другое решение. А перед этим должен пройти судебный процесс, которого не было. И только потом, в случае такого решения, провести снос за счет взыскателя. Да и как минимум уведомить должны о проводимых работах. Но они появились как гром среди ясного неба», — говорит Радомир Шенько.

Снова отстояли. Удалось отложить исполнительные действия до 27 мая. Приближается середина июня, и у семьи снова нет никаких данных о том, что будет с их домом. Нового постановления о «приостановке сноса» нет. Им сообщили о том, что скоро появится уведомление о сносе. Но судебные заседания пока тоже переносятся. Начался новый этап ожидания и неизвестности.

pixabay.com / Paul Brennan

Позиция приставов

В разговоре с корреспондентом ФАН пристав, в чьем исполнении находится производство по делу семьи Шенько, сообщил, что в настоящий момент материал находится в отложенном статусе.

«Там не снос дома, а именно демонтаж плит ОСП, которые судом признаны пожароопасными. Экспертизы не было, их будем демонтировать. Но пока откладываем, ждем, когда дело вернется из края. Но как я понимаю — им отказано. Отказано во всех инстанциях», — рассказал ФАН Игорь Мешков, ведущий судебный пристав-исполнитель хостинского отделения.

Специалист отмечает, что если семья самостоятельно проведет демонтаж этих плит, то печальных последствий можно будет избежать. Есть добровольный и принудительный порядок исполнения. При этом взыскатель (хозяин гостиницы неподалеку) обращается во все инстанции, так как его права нарушены.

«Они там между собой что-то поделить не могут. Мы как-то приезжали, у них было мировое соглашение достигнуто там. Исполнительные действия отложили, в акте так и написали, что в дальнейшем соглашение будет утверждено в суде. Но Шенько взятые на себя обязательства нарушили», — уточнил Игорь Мешков.

Убрать плиты — значит снести дом

Шенько напоминают, что в 2017 году эти плиты в эркере были демонтированы, а исполнительное производство закрыто. Потом оно открывалось вновь, но приставы отказались от претензий, так как выяснилось, что решение суда исполнено.

Теперь же предлагается снять плиты со всего дома — второй и третий этажи обшиты ими. Только первый — монолитный.

«По нашему мнению, все это просто невозможно, так как по сути является сносом дома. Дом — металлокаркасный, а плиты ОСП являются несущими. Также им нет реальной замены, так как дом расположен на оползневом склоне и нагружать его нельзя — все экспертизы на этот счет были проведены», — говорит Радомир Шенько.

Он также утверждает, что «задутая» в стены эковата (3,5 тонны) при демонтаже «полетит в лес». Это может нанести вред экологии.

Как быть?

Шенько продолжат бороться за свои квадратные метры — это факт. Взыскатель, господин Келледжян, — наверное, тоже. До него редакция ФАН дозвониться не смогла. Но попытки эти будут продолжены. Позиция этой стороны тоже должна быть обнародована. Отчасти она обозначена приставом-исполнителем.

Добавим, что решить проблему можно не только кардинальными методами, коим является демонтаж дома многодетной семьи. Есть вариант — снова сесть за стол переговоров.

Недавние трагические события в Адлере, когда сочинец расстрелял двух приставов, которые в сопровождении спецтехники прибыли для демонтажа незаконной постройки, еще раз подчеркивают важность мирного диалога и решения ситуации «на берегу». А если вспомнить о том, что в семье живут маленькие дети, то это, вероятно, лучший выход.

Редакция ФАН продолжит следить за этой историей и соблюдением прав и законных интересов многодетной семьи.