Мужчина на электроскутере протаранил витрину в торговом центре Тулы. У ФАН есть видео

Тула, 11 июня. Пользователи соцсетей обсуждают, как посетителей и персонал городского торгового центра напугал один из местных жителей. Молодой человек решил прокатиться среди бутиков на электроскутере.

В месте, явно не предназначенном для подобных поездок, он не справился с управлением и не разобрался в том, как совершать маневры. Незадачливый водитель просто протаранил витрину, обрушив полку с мобильными телефонами. Момент происшествия попал на записи камер видеонаблюдения и в социальные сети.





По сведениям ФАН, в результате происшествия никто не пострадал. Поврежденными оказались лишь некоторые товары.

Ранее ФАН рассказывал о том, что в Туле столкнулисьь две ассенизаторские машины.