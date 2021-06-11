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Центробанк РФ понизил официальные курсы иностранных валют перед выходными

Экономика
Центробанк РФ понизил официальные курсы иностранных валют перед выходными
pixabay.com  /  PD

Москва, 11 июня. Официальные курсы доллара и евро снижены Центробанком РФ перед выходными. Соответствующая информация представлена на сайте Банка России.

Курс доллара, согласно регулятору, составляет 71,6797 рубля, что на 51,77 копейки ниже предыдущего показателя. ЦБ снизил официальный курс евро в шестой раз подряд. Стоимость денежное единицы ЕС составляет 87,3274 рубля — на 47,91 копейки ниже, чем днем ранее.

Биржевой курс евро впервые с середины марта опустился ниже 87 рублей. Согласно данным Московской биржи, евро торгуется по 86,99 рубля.

Совет директоров Банка России ранее принял решение повысить ключевую ставку до 5,5% годовых. Возвращение регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике оказывает поддержку стоимости национальной валюты.

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