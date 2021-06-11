Валерия рассказала о приятных хлопотах с внучкой

Москва, 11 июня. Певица Валерия с большой нежностью и любовью поделилась рассказами о внучке Селин. Артистка души не чает в ребенке, считая ее появление настоящей радостью.

Валерия впервые стала бабушкой в начале этого года. С момента рождения внучки она погрузилась в приятные хлопоты: знаменитость нянчится с малышкой и балует ее.

«Когда мы встречаемся, я понимаю, что именно малышка Селинка — точка притяжения для меня и Иосифа (Иосиф Пригожин – муж Валерии). Мне надо ее подержать, понюхать, потискать», — сказала артистка в разговоре с kp.ru.

Исполнительница призналась, что порой чувствует, что это ее ребенок. Валерия — мать троих детей — прекрасно помнит, как мыть и кормить малыша. Она в шутку отметила, что у нее произошло «закрепление рефлексов».

Первую внучку Валерии подарил ее младший сын Арсений Шульгин, который женился на девушке по имени Лиана прошлым летом. Супруги стали родителями в январе 2021 года. Возлюбленная Шульгина в разговоре с подписчиками рассказала о своем заботливом супруге, который, несмотря на большую занятость, помогал ей во время беременности.