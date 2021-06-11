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Приток средств в инвестирующие в РФ фонды вырос за неделю на 20 млн долларов

Экономика
Приток средств в инвестирующие в РФ фонды вырос за неделю на 20 млн долларов
pixabay.com  /  pixabay

Москва, 11 июня. Инвесторы за неделю ввели 20 млн долларов в фонды, инвестирующие в Россию, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

Неделей ранее приток инвестиций находился на уровне 110 млн долларов. В настоящее время показатель составляет 130 млн долларов.

По данным аналитиков, международные инвесторы в мае увеличили покупки фондов, ориентированных на российский рынок ценных бумаг. Восстановлению спроса на рублевые активы, как считают специалисты, способствовала их неоцененность и высокие дивидендные выплаты.

Российский рынок акций демонстрирует заметный рост перед выходными. По состоянию на 14:05 индекс Мосбиржи составляет 3 846,21 пункта, что на 0,48% выше, чем на момент окончания предыдущих торгов. Индекс РТС растет на 0,85%, до 1691,60 пункта.

Правительство Москвы ранее подготовило проект поддержки инвесторов, создающих на территории города технопарки. Для них разработан специальный механизм, предусматривающий различные льготы.

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финансы инвестиции рынок акций
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