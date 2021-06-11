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Иосиф Пригожин назвал виновника конфликта Киркорова с продюсером Лободы

  /   Обновлено: 11 июня 2021 14:33
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал виновника конфликта Киркорова с продюсером Лободы
instagram.com  /  @prigozhin_iosif

, 11 июня. Премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2021, прошедшая 4 июня 2021 года в Москве, породила несколько скандалов, среди которых — конфликт Киркорова и Крапивиной.

Российский именитый продюсер Иосиф Пригожин назвал Нателлу Крапивину, продюсера певицы Светланы Лободы, виновницей конфликта с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым, передает «Царьград».

Ранее Крапивина заявила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлык», комментируя выступление Киркорова и Давида Манукяна на премии МУЗ-ТВ.

Пригожин считает, что Крапивина не имела права на такие заявления, ведь она сама пришла «на этот бал сатаны», и знала, что представляет из себя эта премия.

«В ситуации с Нателлой в любом случае есть такое понятие, как оскорбление личности. Неважно, кто кривой, косой. Но она же стала инициатором этого конфликта», — объяснил именитый продюсер.

Музыкальный эксперт также отметил, что успех не бывает постоянным, это временная вещь.

«Вы должны уважать коллег по цеху. Если вам кто-то не нравится, вы должны находить конкретные формы», — посоветовал Пригожин.

Напомним, Филипп Киркоров и блогер Дава Манукян появились на вручении премии Муз-ТВ максимально пафосно: в образе жениха и невесты и в компании полуголых моделей-мужчин.

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