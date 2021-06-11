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Сервис IMDb обнулил негативные оценки сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой

Общество
Сервис IMDb обнулил негативные оценки сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой
Кадры из сериала «Анна Болейн»

Вашингтон, 11 июня. Портал IMDb обнулил все отзывы о сериале «Анна Болейн», в котором главную роль сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Сейчас рейтинг проекта составляет 6,9 балла.

Огромное количество негативных отзывов на сериал, созданный Channel 5, обрушилось из-за главной актрисы. Дело в том, что королеву Англии сыграла темнокожая актриса. Поклонники уверены, что такая интерпретации истории недопустима.

Благодаря подобным заявлениям, долгое время рейтинг сериала составлял 1,2 балла. Однако после корректировки, он заметно повысился. При этом менеджеры сайта не стали менять распределение оценок зрителей, согласно которым, 94,2% «Анну Болейн» не оценили. Все негативные обзоры были заблокированы.

Трехсерийный сериал не понравился не только зрителям, но и профессиональным критикам. Многие не смогли рассмотреть игру Тернер-Смит, сообщает сайт 360tv.ru. Некоторые уверены, что сериал не имеет никакого отношения к реальной истории Англии того периода.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что сериал про Анну Болейн провалился не из-за расизма у зрителей, а потому что проект получился «насквозь искусственным».

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сериал IMDb анна болейн тернер-смит
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