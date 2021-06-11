Крупногабаритный эвакуатор оборвал троллейбусные провода в Кирове

Киров, 11 июня. В центре города крупногабаритный эвакуатор со спецтехникой оборвал троллейбусные провода. Инцидент произошел на перекрестке улиц Карла Маркса и Азина.

Эвакуатор нарушил установленные нормы по высоте, не рассчитал габариты и оборвал контактную сеть, сообщает «Свойкировский.рф». В настоящее время на участке работают сотрудники ГИБДД.

После оформления ДТП на место прибудут специалисты для устранения обрыва. Подробности случившегося выясняются.

Водителей предупредили о новом виде мошенничества с эвакуаторами, сообщал сайт 360tv.ru. Потенциальными жертвами злоумышленников становятся владельцы эвакуированных транспортных средств.