Чулпан Хаматова и Евгений Миронов сыграют главные роли в сериале «Горбачев»

Москва, 11 июня. Съемки нового отечественного сериала о первом и единственном президенте СССР Михаиле Горбачеве стартуют весной 2022 года. Главные роли сыграют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

Проект «Горбачев» расскажет о жизни политика и его жены Раисы Максимовны. Известно, что в настоящий момент идет активная работа над сценарием предстоящего сериала.

«Съемки 20-серийной исторической драмы начнутся весной 2022 года и пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне», — сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

На создание сериала авторов вдохновил спектакль «Горбачев», который с успехом идет в московском Театре наций. По словам гендиректора ivi, у российских зрителей есть большой спрос к историям, которые основаны на реальных событиях. В сериале создатели попытаются осознать и понять глубже известные исторические факты и личности, которые в них замешаны.

Премьера состоится в 2023 году на платформе ivi. Пока зрители будут ждать нового отечественного блокбастера, скрасить время им помогут уже вышедшие сериалы. Редакция ФАН составила список самых ярких сериалов лета 2021-го.