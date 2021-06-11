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Тающий ледник в Норвегии скрывал средневековые артефакты

Наука
Тающий ледник в Норвегии скрывал средневековые артефакты
pixabay.com  /  LuisValiente

Осло, 11 июня. Археологи проводили исследование тающего ледника Лендбреен в Норвегии и нашли редкие артефакты эпохи средневековья. Среди них обнаружен деревянный ящик с воском.

Артефакт хорошо сохранился. В ящике обнаружили остатки свечи. Вероятнее всего, подобные наборы брали с собой путешественники из Скандинавии. Таяние ледника позволило выявить свыше шести тыс. различных предметов разных эпох в течение десяти лет. Среди них были найдены фрагменты повозок и саней, снегоступы для лошадей, подковы.

Ученые установили, что ящик был создан между 1475 и 1635 годами. Некоторые считают, что находка принадлежала викингам, однако после XI века они перешли в христианство и перестали существовать как отдельный народ.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Польши обнаружили монеты из серебра эпохи империи Каролингов. Деньги могли входить в исторический выкуп за спасение Парижа от викингов.

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норвегия археолог артефакт
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