В России создадут комплекс гибридной реальности «Аватар» для тренировки военных

Москва, 11 июня. Российских военных в будущем будут обучать и тренировать с помощью создаваемого сегодня комплекса гибридной реальности «Аватар».

В сообщении Ростеха говорится, что новый комплекс создается с применением сетевых технологий. Он предназначен для оценки действий военнослужащих и изменения состояния военной техники связи, которыми они управляют.

Отмечается, что «Аватар» можно использовать во время маневров по боевому слаживанию подразделений, а также для индивидуальной и групповой подготовки солдат в учебных классах, передает РИА Новости.

В настоящее время над созданием этого комплекса работают специалисты Рязанского радиозавода, который получил статус участника технополиса «Эра» Минобороны РФ.