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В России создадут комплекс гибридной реальности «Аватар» для тренировки военных

  /   Обновлено: 11 июня 2021 14:25
Армия
В России создадут комплекс гибридной реальности «Аватар» для тренировки военных
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 11 июня. Российских военных в будущем будут обучать и тренировать с помощью создаваемого сегодня комплекса гибридной реальности «Аватар».

В сообщении Ростеха говорится, что новый комплекс создается с применением сетевых технологий. Он предназначен для оценки действий военнослужащих и изменения состояния военной техники связи, которыми они управляют.

Отмечается, что «Аватар» можно использовать во время маневров по боевому слаживанию подразделений, а также для индивидуальной и групповой подготовки солдат в учебных классах, передает РИА Новости.

В настоящее время над созданием этого комплекса работают специалисты Рязанского радиозавода, который получил статус участника технополиса «Эра» Минобороны РФ.

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Все новости / Армия / В России создадут комплекс гибридной реальности «Аватар» для тренировки военных
минобороны рф учения аватар
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