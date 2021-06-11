Коржаков назвал официальные данные о погибших у Белого дома в 1993 году

Москва, 11 июня. Официально при обстреле Белого дома в 1993 году погибло 10 человек, примерно столько же было ранено, заявил экс-начальник службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков.

Таким образом он опроверг слова бывшего вице-президента Александра Руцкого о числе жертв происходящего в 1993 году. По его словам, их количество якобы сильно занижено.

«У Белого дома тогда погибло официально 10 человек, ранено было примерно столько же. Я сам там был, слава Богу, знаю и видел», — опроверг его слова в интервью РИА Новости Александр Коржаков.

Ранее Руцкой заявил, что неустановленный иностранец оказывал влияние на бывшего президента РСФСР. Экс-вице-президент стал свидетелем нелицеприятного разговора.