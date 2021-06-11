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В Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

  /   Обновлено: 11 июня 2021 14:31
Общество
В Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 11 июня. Госдума рассмотрит законопроект, в рамках которого в России могут запретить услуги суррогатного материнства для иностранных граждан, сообщил вице-спикер Петр Толстой.

Согласно инициативе, в законодательстве хотят прописать пункт, который предусматривает запрет на оказание услуг суррогатного материнства для иностранцев. Кроме того, предлагается указать в законе, что воспользоваться суррогатным материнством смогут лишь граждане РФ. Также такая возможность будет у одинокой россиянки, не имеющей возможности выносить и родить ребенка по медицинским показателям. Об этом Толстой в пятницу написал в своем Telegram-канале. Законопроект рассмотрит нижняя палата парламента.

«Кроме того, мы предлагаем наделить рожденных суррогатными матерями на территории нашей страны детей гражданством Российской Федерации по рождению в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства», — объяснил депутат.

Пакет законопроектов, запрещающих осужденным выступать в СМИ, ток-шоу, социальных сетях, а также выпускать мемуары и получать за них гонорары, в скором времени внесут в Госдуму. Как сообщалось ранее, одним из его авторов выступил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин.

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