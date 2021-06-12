День России 12 июня: история первого постсоветского праздника, заложенного Ельциным

День России, который отмечается 12 июня, — один из самых молодых отечественных праздников. Он официально отмечается с 1992 года, это первый праздник, учрежденный после распада СССР. В 2021 году День России приходится на субботу. Особенность праздника в этом году — именно 12 июня назначен первый матч сборной России на Чемпионате Европы по футболу.

Почему День России отмечается именно 12 июня, какую роль в его появлении сыграл Борис Ельцин, как менялось название праздника — в материале ФАН.

История праздника: создание Российской Федерации, роль Ельцина

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России (тогда еще Российской Советской Федеративной Социалистической Республики — РСФСР, входящей в состав СССР). Советский Союз еще существовал, но первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев уже готовил подписание нового союзного договора. У РСФСР был свой лидер — Борис Ельцин, открыто конфликтовавший с Горбачевым.

На первом Съезде народных депутатов РСФСР, который проходил с 16 мая по 22 июня 1990 года в Москве, Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР. А 12 июня съезд принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Документ провозглашал приоритет Конституции России и ее законов на территории РСФСР.

Этому предшествовал «парад суверенитетов» некоторых республик СССР, которые раньше приняли подобные декларации и заявили о выходе из состава СССР.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Первые выборы президента РСФСР (на тот момент еще в составе СССР) состоялись 12 июня 1991 года. Около 77% голосов на них набрал Борис Ельцин.

Центральная власть пыталась остановить стремительный распад Советского Союза. 17 марта 1991 года состоялся единственный за всю историю СССР всесоюзный референдум о судьбе Советского Союза. На референдуме почти 78% граждан высказались за сохранение Союза как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего СССР.

Однако народное волеизъявление фактически было проигнорировано: новый Союз так и не был создан. Августовский путч 19 августа 1991 года, когда власть попытался захватить Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), провалился, однако Михаил Горбачев фактически полностью утратил авторитет, добровольно уступив бразды правления Ельцину. 8 декабря 1991 года были подписаны Беловежские соглашения, и Советский Союз официально прекратил свое существование.

После распада СССР было принято новое название страны-правопреемницы — Российская Федерация (Россия), у РФ появилась отражающая изменившиеся реалии Конституция и новые государственные символы. Борис Ельцин стал первым президентом Российской Федерации.

В связи с тем, что 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете России и прошли первые президентские выборы, было принято решение сделать этот день праздничным.

В 1992 году Верховный совет РФ издал соответствующий указ, и 12 июня стало Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, получив статус праздничного (нерабочего) дня.

В июне 1994 года Борис Ельцин своим указом объявил День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации государственным праздником России.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Еще через четыре года — 12 июня 1998-го — Борис Ельцин в праздничном обращении предложил переименовать праздник в День России.

Это было сделано потому, что возникла путаница — в обиходе праздник часто называли День независимости России, но такое название было некорректным. Россия из состава СССР (в отличие от других республик) никуда не выходила — именно Российская Федерация является законной и единственной правопреемницей Советского Союза.

Так что название праздника День России было оправданным и быстро прижилось. Официально оно было закреплено в 2002 году с принятием нового Трудового кодекса РФ, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

Как празднуют День России

Сегодня День России — это популярный патриотический праздник, который традиционно отмечают массовыми акциями, народными гуляниями, концертами и спортивными мероприятиями. По традиции, в этот день россиянам раздают ленточки-триколоры в цветах российского флага (белый, синий, красный). Акция носит название «Российский триколор».

Еще одна традиция Дня России — ежегодная церемония награждения в Кремле выдающихся россиян, ставших лауреатами Государственной премии РФ (учреждена в 1992 году) в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности.

В 2021 году праздник пройдет в особой обстановке — в День России, в субботу, 12 июня, состоится первый матч российской сборной на Чемпионате Европы по футболу UEFA EURO 2020. Нашей первой соперницей на Евро-2020 станет одна из самых сильных европейских команд — сборная Бельгии. Матч примет «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, начало игры — в 22:00. Прямая трансляция начнется в 21:50 на телеканале «Россия-1». Так что болеем за наших!

Напомним, в этом году на День России у россиян будет три выходных подряд. Поскольку сам праздник приходится на субботу, выходным днем объявлен также понедельник, 14 июня.