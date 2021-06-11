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Дзермант рассказал о наиболее вероятных итогах предстоящего саммита в Женеве

Политика
Дзермант рассказал о наиболее вероятных итогах предстоящего саммита в Женеве
Prt Scr youtube.com  /  MrEranosyan

Минск, 11 июня. Политолог Алексей Дзермант указал на вероятные итоги предстоящих российско-американских переговоров для дальнейшей судьбы Белоруссии.

Саммит в Женеве, где 16 июня должны встретиться президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден, привлекает пристальное внимание белорусского экспертного сообщества. Так, политолог Алексей Дзермант в материале новостного портала Sb.by дал прогноз по поводу того, как этот саммит отразится на дальнейшей судьбе Белоруссии. Эксперт выразил уверенность в том, что во время предстоящего общения лидеров РФ и США будет затронут скандал «с самолетом Ryanair, а также обстановка в Белоруссии».

Политолог также отметил, что в последнее время можно наблюдать мощное давление на Минск, которое оказывается со стороны государств Запада. Изначально в ЕС закрыли небо для полетов белорусских самолетов. В последнее время в Европе можно наблюдать готовность отключения белорусских банков от международной системы SWIFT. Также заметно и то, как Варшава, Вильнюс и Рига сейчас «стараются выслужиться перед своими заокеанскими покровителями», проявляя повышенную антибелорусскую агрессию. На этом фоне становится очевидно явное устремление Запада «добить» Белоруссию и подобным образом закрыть антироссийский фронт на западных рубежах РФ.

«Текущая линия западной политики обозначилась давно, и на примере безуспешных попыток президента Трампа ее поменять мы увидели, насколько это реально. Скажем прямо — это мало реально», — заявил Дзермант.

Эксперт также указал на то, что с наибольшей вероятностью итоги предстоящего саммита в Женеве не принесут положительных изменений для белорусской стороны. Однако президент Путин не даст в обиду Минск, поскольку хорошо представляет большое стратегическое значение соседней страны для РФ.

Ранее Дзермант объяснил причину истерии руководства стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair.

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Все новости / Политика / Дзермант рассказал о наиболее вероятных итогах предстоящего саммита в Женеве
сша белоруссия рф политика
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