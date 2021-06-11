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Глава РАН назвал главные цели новой российской орбитальной станции

Технологии
Глава РАН назвал главные цели новой российской орбитальной станции
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 июня. Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет выполнять разные функции, в том числе сборку космических аппаратов для полетов в космос, отметил глава РАН Александр Сергеев.

Начало возведения РОСС запланировано на 2025 год, когда РФ выйдет из проекта по МКС. Станция будет размещаться на околоземной орбите и выполнять различные задачи. Целью создания РОСС являются не только намерения проводить эксперименты и научные исследования. Станция должна полноценно обслуживать нужды космонавтики, отметил Сергеев.

Речь идет о таких задачах, как ремонт и сборка космических аппаратов, сервис и современные мониторинги. При создании РОСС самое главное — это ее универсальность.

«Эту станцию можно будет дальше наращивать новыми блоками, переходными отсеками, собирать в виде какого-то «Лего»», — добавил глава РАН.

Ранее сообщалось, что Роскосмос до конца июня подготовит дорожную карту создания новой российской орбитальной станции. По завершении документ будет представлен Правительству РФ на рассмотрение.

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ран росс орбитальная станция
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