Глава РАН назвал главные цели новой российской орбитальной станции

Москва, 11 июня. Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет выполнять разные функции, в том числе сборку космических аппаратов для полетов в космос, отметил глава РАН Александр Сергеев.

Начало возведения РОСС запланировано на 2025 год, когда РФ выйдет из проекта по МКС. Станция будет размещаться на околоземной орбите и выполнять различные задачи. Целью создания РОСС являются не только намерения проводить эксперименты и научные исследования. Станция должна полноценно обслуживать нужды космонавтики, отметил Сергеев.

Речь идет о таких задачах, как ремонт и сборка космических аппаратов, сервис и современные мониторинги. При создании РОСС самое главное — это ее универсальность.

«Эту станцию можно будет дальше наращивать новыми блоками, переходными отсеками, собирать в виде какого-то «Лего»», — добавил глава РАН.

Ранее сообщалось, что Роскосмос до конца июня подготовит дорожную карту создания новой российской орбитальной станции. По завершении документ будет представлен Правительству РФ на рассмотрение.