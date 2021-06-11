Поляки заговорили о своей русофобии, но причина — снова в российском газе

Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский, по совместительству член Национального совета по развитию при президенте Польши, выступил недавно с рассказом о причинах польской русофобии. Причины эти, по словам пана профессора, достаточно прозаичны: это банальное желание быть в фарватере антироссийской политики США и по возможности получать за это определенные преференции: «за решимость в словесных атаках на «империю зла» США могут даже похвалить».

Витольд Модзелевский, к слову, очень интересный общественный и политический персонаж. Особенно если говорить о его видении отношений с Россией. Он довольно последовательно и публично проводит мысль о том, что польским политическим элитам необходимо полноценное партнерство именно с Россией. К примеру, еще в феврале этого года в одном из своих интервью профессор говорил о том, что польская русофобия со временем неизбежно уйдет, поскольку естественным образом уйдут старые политические элиты. И тогда Россия и Польша смогут выстроить адекватные и взаимовыгодные партнерские отношения. Пока Модзелевского вроде бы не обвиняют в том, что он «агент Путина» и «кремлевский пропагандист», но есть мнение, что очень скоро начнут.

Хотя его, в общем-то, нельзя назвать и «беззаветным русофилом». Там, судя по его интервью и другим публичным высказываниям, человек просто не очень любит либерализм и США как государство, которое этот либерализм навязывает всему миру. То есть это польский консерватор. Но при этом указывающий на то, что Польше неплохо бы как-то выстраивать отношения с Россией, поскольку она банально ближе, чем Штаты, да и сотрудничество с нами, по мнению пана профессора, может оказаться для Польши весьма выгодным.

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И, кстати, наличие «СП-2» в Европе действительно может внести не самые приятные коррективы в польскую энергетическую программу. РИА ФАН уже писал об этом ранее. Если коротко, то в ближайшие десятилетия Польше грозит энергетический кризис. Выходом было бы сотрудничество именно с Россией, но, увы, вмешалась политика. И поляки сами себя загнали в весьма неприятную ситуацию, когда вынуждены лоббировать постройку АЭС на своей территории за огромные деньги, поскольку строить им все это будут американские компании. Если будут. Потому что против такого строительства выступает, например, Германия. Ну и Штаты, в общем, тоже могут, исходя из текущей конъюнктуры изрядно «задрать ценник», пересмотрев предыдущие контракты, потому что Польше попросту деваться некуда.

Есть мнение, что именно поэтому пану Модзелевскому сейчас дают площадку для таких откровенных и настолько публичных высказываний. Чтобы показать, что «в Польше не все русофобы, и пути для сотрудничества все равно есть».

Федеральное агентство новостей /

Да, крайне важный момент здесь заключается в том, что именно стало информационным поводом для нынешнего высказывания польского эксперта. А это все те же переговоры Путина и Байдена, которые состоятся в Женеве уже 16 июня и будут посвящены в том числе и проблемам европейской энергетической безопасности. То есть урегулированию вопросов по строительству «СП-2». Хотя, по факту, там уже особо нечего регулировать. Трубопровод уже практически построен, и, как заявил вице-премьер Александр Новак на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме, «Северный поток — 2» будет полностью введен в эксплуатацию уже в конце этого года. Ну а если говорить о позиции Европы, то и представители правящих элит Германии неоднократно заявляли о том, что, невзирая на санкции, они поддерживают строительство российского газопровода, и недавно на том же ПМЭФ к ним присоединилась с похожими заявлениями Австрия в лице главы австрийской нефтяной компании OMV (Österreichische Mineralölverwaltung) Райнера Зеле. Тот в свою очередь выступил с речью о «честной конкуренции» и о том, что «СП-2» — сугубо коммерческий проект.

А господин Зеле — это глава компании, более 30% акций которой принадлежат австрийской нефтяной госкорпорации. То есть это слова не просто какого-то частного крупного бизнесмена.

В этом смысле, конечно, польских политиков даже немного жаль (на самом деле — нет). Особенно в контексте последних заявлений министра иностранных дел Польши, Збигнева Рау, который публично посетовал, что США никак не обсуждали с его страной вопрос отмены санкций в отношении российского газопровода.

Федеральное агентство новостей /

Более того, по словам Рау, о том, что американцы дают зеленый свет «СП-2», он узнал «из газет». Что, конечно, было для него очень обидно. Поскольку, по словам главы польского МИД, «американские союзники не нашли времени на консультации с наиболее уязвимым к последствиям этого решения регионом в мире».

В общем, глядя на это дипломатическое заявление, невольно вспоминаешь слова классика: «Этот стон у них песней зовется». Потому что в этих словах главы МИД Польши сквозит абсолютно нескрываемая и даже какая-то детская обида. Но, стоит повториться и согласиться с паном Модзелевским, поляки загнали себя в эту ситуацию сами. Никто, как говорится, за уши не тащил.

Не менее показательно в этом отношении заявление члена Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, который отметил, что «она [Польша] во все времена выбирает себе плохих союзников, а потом эти союзники бросают ее на произвол судьбы, и она проигрывает».

И определенная доля истины в этих словах есть. И как тут не вспомнить фразу Уинстона Черчилля о Польше как о «гиене Европы», и чем такая политика в итоге закончилось для этой страны в XX веке. Но, кажется, здесь мы имеем именно тот случай, когда «второй раз история повторяется в виде фарса».