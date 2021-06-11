СК возбудил дело после гибели женщины в гаражном боксе в Краснодаре

Краснодар, 11 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели человека и госпитализации двоих пострадавших в результате взрыва в гаражном боксе, сообщили в ведомстве.

Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, в двухэтажном гаражном боксе после хлопка бытового газа произошло обрушение конструкции. От полученных травм скончалась 27-летняя женщина. Еще двое, 35-летний мужчина и 45-летняя женщина, получили ожоги и были доставлены в больницу, передает сайт 360tv.ru.

Пострадавший арендовал гараж, где проводил ремонт и реставрацию автомобилей. Погибшей оказалась его родственница. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.