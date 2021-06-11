Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 14:48
14:46
Армия
Путин утвердил понятие служебной тайны в области обороны
14:45
Происшествия
Московский суд арестовал подозреваемого в разглашении гостайны сотрудника СИЗО
14:42
Общество
Власти Петербурга разрешили сидеть на всех газонах в парковых зонах в центре города
14:37
Политика
Байден вызвал гнев американцев "подарком" России и Китаю
14:35
Политика
Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России
14:34
Политика
Псаки сравнила президентство Трампа с «Игрой престолов»
14:33
Общество
В московском метро появится специальный поезд с символикой сборной РФ по футболу
14:30
Общество
Скульптура лидеров G7 из мусора появилась в Великобритании
14:29
Общество
Хакатон по ИИ в Нижнем Новгороде откроет серию посвященных цифровому развитию событий
14:27
Экономика
Аналитики BCG оценили рост финансового благосостояния России
Все новости

СК возбудил дело после гибели женщины в гаражном боксе в Краснодаре

Происшествия
СК возбудил дело после гибели женщины в гаражном боксе в Краснодаре
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Краснодар, 11 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели человека и госпитализации двоих пострадавших в результате взрыва в гаражном боксе, сообщили в ведомстве.

Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, в двухэтажном гаражном боксе после хлопка бытового газа произошло обрушение конструкции. От полученных травм скончалась 27-летняя женщина. Еще двое, 35-летний мужчина и 45-летняя женщина, получили ожоги и были доставлены в больницу, передает сайт 360tv.ru.

Пострадавший арендовал гараж, где проводил ремонт и реставрацию автомобилей. Погибшей оказалась его родственница. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК возбудил дело после гибели женщины в гаражном боксе в Краснодаре
взрыв краснодар ск гаражный бокс
Комментировать
Эксклюзив
Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России
Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 272452 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 113177 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 70563 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 55063 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 48793 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru