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Польша заявила о недемократичности Евросоюза

Политика
Польша заявила о недемократичности Евросоюза
pixabay.com

Варшава, 11 июня. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро оценил позицию Евросоюза касательно судебной реформы в стране.

Дискуссия по этому поводу проходила на местном телеканале. Обсуждалось решение Еврокомиссии о необходимости отзыва из Конституционного суда Польши запроса с просьбой подтвердить превосходство Основного закона страны над законодательством ЕС.

Действия польского премьер-министра являются абсолютно правильными, несмотря на разногласия в других аспектах, заявил Зебро. Варшава должна иметь право выстраивать свое законодательное поле самостоятельно. Вместе с тем политик заявил, что ЕС становится антидемократическим, грубо нарушая принципы верховенства права.

Ранее в Польше выразили обеспокоенность в связи с решением президента США Джо Байдена отменить санкций против «Северного потока — 2». Белый дом не советовался с европейскими партнерами перед его принятием.

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польша ес демократия
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