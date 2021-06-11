ЦБ: экономика РФ вернется к докризисному уровню уже во втором квартале

Москва, 11 июня. Российская экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Центробанка РФ.

Как отмечает регулятор, экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. Однако вместе с тем растет и инфляция, которая на 7 июня составляет 6,15% при целевом показателе в 4%.

«Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей», — объясняет регулятор.

По оценке ЦБ, потребительская активность в России достигла уровней до начала пандемии. Наблюдается заметное восстановление рынка услуг. Производство в большинстве отраслей экономики находится выше докризисных уровней, однако в некоторых секторах наблюдается дефицит рабочей силы, указал ЦБ.

Совет директоров Банка России ранее принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 5% до 5,5%. Увеличение показателя было ожидаемо, так как в ЦБ не раз заявляли о необходимости ужесточения монетарной политики.