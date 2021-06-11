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Ученые-физики оценили идею строительства большого коллайдера на Луне

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Наука
Ученые-физики оценили идею строительства большого коллайдера на Луне
pixabay.com  /  ktphotography

Вашингтон, 11 июня. Строительства гигантского коллайдера частиц на Луне в ближайшее время можно не ждать, считают специалисты из Университета Дьюка и Европейской организации по ядерным исследованиям.

В ближайшем будущем установка такого грандиозного инструмента, по их мнению, не предвидится. Но если он когда-нибудь все же будет запущен, то это позволит сталкивать частицы с энергиями порядка 14 квадриллионов электронвольт.

Такой показатель в несколько тысяч раз мощнее, чем в Большом адронном коллайдере. По словам ученых, коллайдеры позволяют анализировать ливень вторичных частиц.

Ранее физикам из Китая удалось установить новый мировой рекорд. Они смогли удержать разогретую до 120 миллионов градусов Цельсия плазму в установке для управляемой реакции термоядерного синтеза.

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наука луна коллайдер
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