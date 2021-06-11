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Дело против членов банды Цапков прекращено за отсутствием состава преступления

Происшествия
Дело против членов банды Цапков прекращено за отсутствием состава преступления
pixabay.com  /  Rafa Bordes

Ростов-на-Дону, 11 июня. Уголовное дело о вымогательстве 70 млн рублей против семьи Цапков прекращено за отсутствием состава.

Дело было возбуждено в 2019 году в Ростове-на-Дону по заявлению Александра Исюка. Предприниматель обратился в органы с заявлением о вымогательстве со стороны семьи Цапков, сообщил адвокат Мурад Мусаев.

Банда Сергея Цапка действовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2020 год. На их счете массовое убийство в доме фермера Сергея Аметова.

Ранее судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки. Она заявила, что участвовала в незаконной манипуляции, чтобы добиться определенного решения со стороны дворца правосудия.

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цапки александр исюк мурад исаев
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