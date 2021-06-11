Курс евро снизился до 87 рублей впервые с середины марта

Москва, 11 июня. Европейская валюта опустилась в стоимости по отношению к рублю, как стало известно из данных торгов в пятницу.

По данным Московской биржи, курс евро достиг отметки в 87 рублей. Подобного показателя не отмечали с 17 марта 2021 года.

При этом в начале торгового дня иностранные валюты росли в цене. Так, стоимость евро поднималась утром на 3 копейки, достигая отметки в 87,36 рубля. Американский доллар дорожал до 71,8 рубля.

Экономисты уверены, что в июне доллар будет стоить 70–72 рубля. Факторы, которые смогут повлиять на рост отечественной валюты, эксперты назвали в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Главным событием для рубля является заседание ЦБ, передает INFOX.