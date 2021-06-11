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«Ростов» арендовал у московского «Динамо» форварда Николая Комличенко

Спорт
«Ростов» арендовал у московского «Динамо» форварда Николая Комличенко
twitter.com  /  Prt Scr / @fkmladaboleslav

Ростов-на-Дону, 11 июня. Нападающий столичного «Динамо» Николай Комличенко на правах аренды перешел в «Ростов».

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» сообщила о переходе 25-летнего форварда Николая Комличенко. Игрок был арендован у «Динамо». Соглашение Комличенко с клубом, который получил первоочередное право выкупа нападающего, рассчитано на один сезон.

«Добро пожаловать в «Ростов»!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом сезоне Комличенко, который является воспитанником «Краснодара», принял участие в 25 матчах чемпионата России и забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Роман Евгеньев заменит Андрея Мостового в заявке сборной России на Евро-2020. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

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ростов динамо аренда рпл комличенко
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