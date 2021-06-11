ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5,5%

Москва, 11 июня. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 5% до 5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Центробанк повышает ключевую ставку уже второй раз подряд. До этого она находилась на отметке 5% годовых.

Как отмечается в сообщении на сайте ЦБ, российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. Инфляция складывается выше прогноза. По состоянию на 7 июня она ускорилась до 6,15% при целевом показателе в 4%.

На этом фоне повышение ключевой ставки выглядит оправдано. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее неоднократно заявляла о необходимости возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике.

Аналитики предполагали, что ключевая ставка вырастет на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая скорость инфляции, некоторые эксперты допускали ее повышение и на 75 пунктов.