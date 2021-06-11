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Фигуристка Баюл раскритиковала надевшую корону Навки Загитову

Спорт
Фигуристка Баюл раскритиковала надевшую корону Навки Загитову
wikipedia.org  /  Luu / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 июня. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл резко высказалась о спортсменке Алине Загитовой, участвующей в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Загитова выступит в проекте олимпийской чемпионки в роли Людмилы. Девушка сыграет героиню в юности, а Навка — уже повзрослевшую.

В Сети появилась фотография 19-летней спортсменки в костюме и с короной на голове. Баюл выразила недоумение, почему Загитова надела корону Навки.

«Что это за подделка такая интересная? Что в шоу Навки [Виктор] Петренко будет выступать, я поняла отлично, а кто Людмила — пока не разобралась. Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», — раскритиковала Баюл на своей странице в Instagram.

В комментариях под публикацией пользователи Сети также признались, что их озадачил снимок. Некоторые из фолловеров назвали ситуацию очень странной.

В середине мая стало известно, что Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Титулованные фигуристки пропустили предыдущий сезон.

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навка загитова Баюл
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