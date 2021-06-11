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Несостоявшийся продавец дорожных плит пополнил бюджет России на 118 тыс. рублей

Общество
Несостоявшийся продавец дорожных плит пополнил бюджет России на 118 тыс. рублей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Сыктывкар, 11 июня. Поставка дорожных плит, а точнее срыв договоренностей, принесли в бюджет России более 100 тыс. рублей. Их истребовали судебные приставы в Республике Коми, передает корреспондент ФАН.

Компания, занимающаяся реконструкцией и капитальным ремонтом объектов нефтяных месторождений, договорилась с предприятием из Сыктывкара о поставке дорожных плит. За это было перечислено 4 млн рублей.

Только вот в срок товар не поступил. Через месяц горе-продавец вернул заказчику половину суммы. А вот вторую часть аванса вместе с неустойкой, процентами и судебными расходами — нет. Обращение поступило в Арбитражный суд Республики Коми.

«Возбудив исполнительное производство о взыскании 2 млн 148 тыс. рублей, судебный пристав взяла объяснение у руководителя организации-должника, сообщила об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, потребовала предъявить документы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность, и обратила взыскание на счета в банке», — рассказали ФАН в пресс-службе управления ФССП по региону.

Счета компании арестовали. Как только на него поступила крупная сумма денег, они автоматически списались в счет погашения долга.

Компании теперь претензий друг к другу не имеют. Выиграл от этого и российский бюджет. Дело в том, что как только заканчивается срок на добровольную оплату, на сумму долга начисляется 7% — исполнительский сбор, который составил 118 тысяч рублей.    

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бюджет коми задолженность
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