В Индии «черной плесенью» заразились более 31 тысячи жителей

Нью-Дели, 11 июня. Число заболевших «черной плесенью» жителей Индии превысило 31 тыс. человек.

Рост инфицированных связывают с острой нехваткой противогрибкового препарата, передает телеканал NDTV. Так, общее число заболевших мукормикозом в стране увеличилось до 31 216 случаев. Больше всего заболевших — в штате Махараштра. Там выявили 7057 случаев заражения.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев объяснил, может ли до России добраться индийская «черная плесень». По его словам, вакцинация может защищать только от инфекции, вызванной COVID-19.