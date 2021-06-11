Публика надорвала животы от «самоубийства» акциониста Крисевича на Красной площади

ФАН собрал язвительные комментарии пользователей сети о «самоубийстве» горе-акциониста Павла Крисевича на Красной площади.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил о том, что Крисевич «выстрелил себе в голову» в центре Москвы. Очевидцы утверждают, что нарушитель общественного спокойствия сначала сделал два «предупредительных выстрела» в воздух. Девианта обезопасили и увели представители правоохранительных органов.

Однако публика в этом ТГ-канале отнеслась к «творчеству» Крисевича достаточно критично (орфография и пунктуация сохранены).

«Он всем все доказал!» — иронично заметил пользователь Kriss.

У некоторых комментаторов возникли справедливые вопросы.

«Выстрелил из чего? Из пистолета с пластмассовыми пульками?» — поинтересовался пользователь с ником Хаха.

Участники дискуссии обсудили наличие у Крисевича мозга — и пришли к неутешительным выводам. Highriver удивился, что у акциониста не задет этот жизненно важный орган, на что получил однозначный ответ.

«Задет, — констатировал Q. — С рождения».

О причинах такого везения догадался пользователь Харон.

«Мозг маленький, поэтому пуля ничего не задела хотя прошла насквозь. Инфа сотка», — уверен он.

Pr Scr Instagram / @pavelkrisevich

Цель «акции» Крисевича заставила пользователей иронизировать еще сильнее.

«На зло Путину отстрелю голову», — пошутил Sergey.

Вспомнили и «предшественника» Крисевича — художника-акциониста Петра Павленского, который в 2013 году прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке на той же Красной площади.

«Откуда у «акционистов» мозг в голове? Он у них в яйцах, которые они к брусчатке прибивают», — заметил пользователь с ником Я.

У многих комментаторов нашлись и конструктивные предложения, которые могли бы обезопасить людей от подобного рода «акций».

«Надо не госпитали новые для ковидных открывать, а психушки для акционистов, блогеров и тиктокеров», — предложил АяЯй.

Ближе к финалу оживленной дискуссии собеседники вернулись к вопросу о мозгах Павла Крисевича.

«Так что ему мешало жить? В чем смысл акции?» — недоумевает КАМIKAZE.

Ответ нашелся быстро — у пользователя Зяблик.

«Ему и сейчас ничего не мешает жить, — заметил он. — Мозг не пострадал».

Pr Scr Instagram / @pavelkrisevich

Среди беседующих нашлись и те, кто спрогнозировал действия американской полиции в подобном случае. Вывод очевиден: Крисевичу очень повезло провести свою «акцию» в России.

«Вокруг люди ходят с детьми, а он размахивает оружием. В Штатах застрелили бы без предупреждения», — подчеркнул Void.

И подобные настроения наблюдаются не только в упомянутом выше Telegram-канале — в комментариях к этой новости на одном из известных сатирических сайтов пользователи были не менее безжалостны к Павлу Крисевичу.

«Не знаю кто это, и за что он топит, но место в дурке он себе точно обеспечил», — уверен LeVoNDeM.

Многие предлагали авторам новостей о Крисевиче перестать называть его акционистом, выбрав вместо этого более подходящее, по мнению комментаторов, название — «упоротый хайпожор».

«Если вы бездарный идиот, то назовитесь акционистом и замените отсутствие таланта эпатажем», — поставил точку в обсуждении пользователь MHEXOPOIIIO.

Как стало известно ФАН, по факту инцидента на Красной площади правоохранители организовали проверку. Мотивы поступка акциониста пока неизвестны.

Перед акцией Крисевич поделился своим манифестом «Перед кремлевским занавесом последует выстрел». Известно и то, что он неоднократно «убивал» себя на публику. В августе 2020 года в Санкт-Петербурге он «вешался» на Троицком мосту и «топился» в Неве, а в ноябре 2020 года «распялся» на кресте перед зданием ФСБ на Лубянке, изображая Иисуса Христа.