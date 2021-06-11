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Масштабные маневры с участием ВВС США и Японии начались над Аляской

  /   Обновлено: 11 июня 2021 13:13
Армия
Масштабные маневры с участием ВВС США и Японии начались над Аляской
wikipedia.org  /  U.S. Army Corps of Engineers / Public Domain

Вашингтон, 11 июня. Маневры с участием более 1,5 тыс. военнослужащих из США, Республики Корея и Японии стартовали над Аляской. Учения под названием Red Flag Alaska 21-2 начались 10 июня.

Маневры продлятся до 25 июня, сообщила пресс-служба Тихоокеанских ВВС США. В тренировках задействуют свыше 100 воздушных судов. Отмечается, что масштабные учения направлены на отработку оперативной совместимости между различными видами войск и странами.

Ранее сообщалось, что использование бомбардировщиков В-52Н ВМС США во время учений в Балтийском море является провокацией. Посольство России в Вашингтоне назвало эти действия «бряцаньем оружия».

Также недавно издание «Царьград» сообщило, что российский истребитель Су-35 во время учений «отработал» маневры на самолете-разведчике США. Американское воздушное судно пыталось приблизиться к российским государственным границам.

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япония аляска ввс сша военные учения
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