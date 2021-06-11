Сотрудники МЧС доставили 112 человек из сектора Газа в Москву

Москва, 11 июня. Два специальных борта от МЧС вылетели в Москву из аэропорта вблизи сектора Газа. В самолетах находятся россияне и граждане соседних государств.

Рейсы самолетов Ил-76 и Ан-148 были организованы по поручению Президента РФ Владимира Путина. На борту были те, кто добровольно пожелал покинуть территорию сектора Газа из-за вооруженного конфликта Израиля и Палестины. Пассажиров сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В конце мая текущего года спецбортом МЧС России из сектора Газа в Россию было доставлено 64 наших соотечественника, включая 31 ребенка.