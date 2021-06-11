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Сотрудники МЧС доставили 112 человек из сектора Газа в Москву

Общество
Сотрудники МЧС доставили 112 человек из сектора Газа в Москву
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вячеслав Березниченко

Москва, 11 июня. Два специальных борта от МЧС вылетели в Москву из аэропорта вблизи сектора Газа. В самолетах находятся россияне и граждане соседних государств. 

Рейсы самолетов Ил-76 и Ан-148 были организованы по поручению Президента РФ Владимира Путина. На борту были те, кто добровольно пожелал покинуть территорию сектора Газа из-за вооруженного конфликта Израиля и Палестины. Пассажиров сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В конце мая текущего года спецбортом МЧС России из сектора Газа в Россию было доставлено 64 наших соотечественника, включая 31 ребенка.

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мчс эвакуация сектор газа
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