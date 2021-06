Педро Кастильо побеждает на выборах в Перу после обработки 100% бюллетеней

Лима, 11 июня. В Перу в ходе второго тура президентских выборов после обработки 100% бюллетеней лидирует социалист Педро Кастильо, который получил поддержку 50,199% граждан. Об этом сообщает Национальное бюро избирательных процессов (ONPE) Чили.

Его соперница Кейко Фухимори набрала 49,801%. Разница составляет менее 0,5% или около 60 тыс. голосов.

BREAKING: 100% of voting records have been processed in Peru.



Pedro Castillo 50.199%

Keiko Fujimori 49.801%