Педро Кастильо побеждает на выборах в Перу после обработки 100% бюллетеней

Лима, 11 июня. В Перу в ходе второго тура президентских выборов после обработки 100% бюллетеней лидирует социалист Педро Кастильо, который получил поддержку 50,199% граждан. Об этом сообщает Национальное бюро избирательных процессов (ONPE) Чили.

Его соперница Кейко Фухимори набрала 49,801%. Разница составляет менее 0,5% или около 60 тыс. голосов.

BREAKING: 100% of voting records have been processed in Peru.



Pedro Castillo 50.199%

Keiko Fujimori 49.801% pic.twitter.com/KNbbyTL2On — Kawsachun News (@KawsachunNews) June 10, 2021

Хотя подсчет результатов закончен, официальный победитель еще не назван, а потому говорить о завершении волеизъявления пока преждевременно.

Вчера выдвиженец от крайне правой Fuerza Popular («Народная сила») Фухимори потребовала аннулировать 200 тыс. бюллетеней по причине «нарушений». Она рассказала, что ее партия проводит расследование всего избирательного процесса.

7 июня ультраправый кандидат также сообщила о признаках мошенничества в ходе второго тура голосования.

В ответ Трибунал по этике Национальной избирательной комиссии (JNE), которому поручено следить за законностью избирательного процесса, заявил, что ставить под сомнение результаты волеизъявления без предоставления доказательств «безответственно».

Глава ONPE Пьеро Корветто 10 июня отметил, что необходимо получить данные с избирательных участков, где итоги голосования были оспорены и находятся на рассмотрении специальных судей по выборам.

Протесты сторонников Фухимори

Fujimori supporters cry "fraud" and say they won't accept a Pedro Castillo presidency. pic.twitter.com/u2dxFQ4ori — Kawsachun News (@KawsachunNews) June 11, 2021

Вечером 10 июня сторонники Фухимори вышли на улицы, обвиняя своих оппонентов в махинациях, повлиявших на результаты волеизъявления. Митингующие объявили о неприятии Кастильо на посту президента и выступили против «левого поворота», который, как ожидается, произойдет в стране после прихода к власти кандидата от социалистов.

Федеральное агентство новостей /

Граждане, голосовавшие за Педро Кастильо, также организовали демонстрацию в поддержку победы представителя крайне левой партии Peru Libre («Свободное Перу»). Полиция Лимы заблокировала главную улицу, чтобы предотвратить столкновения между двумя группами протестующих.

Ожидается, что 11 июня в Перу пройдет масштабная акция против предполагаемых нарушений.

Учитывая минимальный разрыв между кандидатами, борьба за пост президента в ближайшие дни может переместиться с избирательных участков в суды и на улицы. В таком случае исход выборов будет зависеть от кулуарных договоренностей и возможностей противоборствующих сторон к мобилизации протестов.

Несмотря на отсутствие официальных итогов голосования, некоторые лидеры стран Латинской Америки поздравили Педро Кастильо с победой. Госдеп США выразил готовность к сотрудничеству с любым законно избранным президентом Перу. Вместе с тем в Вашингтоне заявили, что избирательные органы должны рассмотреть каждое обвинение в мошенничестве.

Последствия для Перу

Накануне оглашения результатов и ожидаемой победы Кастильо курс перуанского соля упал более чем на 2% по отношению к доллару, достигнув рекордно низкого уровня в 3,93. Перуанский валютный рынок обрушился, индекс S&P/BVL Peru General опустился на 7% на Нью-йоркской фондовой бирже.

«Мы ожидаем период нестабильности для перуанских акций. Демонстрации против итогов выборов от сторонников обоих кандидатов — это результат минимальной разницы между голосами», — отметил представитель Citibank.

Высокая вероятность победы Кастильо вызвала панику и бегство капитала из Перу. Курс соля упал еще больше по сравнению с апрелем, когда финансовые рынки государства понесли серьезный ущерб из-за неопределенности предвыборной гонки и сильной поляризации общества.

Prt Scr twitter.com / @HectorAcurioJ

В программном заявлении партия Peru Libre предложила национализацию, более высокие налоги, принятие новой конституции и сокращение импорта в одной из крупнейших стран-производителей меди, цинка и драгоценных металлов. Фухимори, наоборот, выступает за сохранение действующей экономической модели Перу.

План Кастильо по экономике

В попытке успокоить население и рынок команда Кастильо опубликовала план по экономической политике, который оказался намного умереннее, чем список мер, выдвинутых его партией.

«Мы не рассматриваем осуществление национализации, экспроприации, конфискации средств, валютного контроля, регулирования цен или введение импортных ограничений в нашем экономическом плане», — написано в заявлении представителей Педро Кастильо.

Также его команда отметила, что он «будет уважать автономию Центрального банка, который отлично справляется с поддержанием инфляции на низком уровне на протяжении более чем двух десятилетий».

Однако левый кандидат планирует увеличить налоги на горнодобывающие компании, чтобы направить полученные средства на здравоохранение и образование.