Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 23:54
23:52
Спорт
В матче-открытии Евро-2020 Италия победила Турцию
23:51
Происшествия
Буксир "Двина" затонул под Архангельском
23:49
Политика
Бредихин объяснил, почему Лукашенко не отправит Протасевича на казнь в ЛНР
23:46
Общество
День пивовара в России: история дела, польза напитка, занятные факты
23:42
Общество
Лучшие измельчители пищевых отходов для раковины 2021: рейтинг по версии ФАН
23:34
Политика
Пушков раскритиковал накрутку рейтинга «Анны Болейн» с чернокожей актрисой
23:30
Спорт
Сборная Италии по футболу забила первый гол в матче Евро-2020
23:20
Общество
ГИБДД заявила о сокращении смертельных ДТП с пьяными водителями в Москве
23:14
Весь мир
Капитан первого ранга назвал Украину форпостом Запада против России
23:09
Политика
Межевич заявил, что проблемы Литвы с беженцами из Ирака не волнуют ни РБ, ни РФ
Все новости

Барецкий попросил передать ему Хованского на поруки для перевоспитания

Общество
Барецкий попросил передать ему Хованского на поруки для перевоспитания
Федеральное агентство новостей  /  Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ФАН

В интервью ФАН писатель, режиссер и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил, что записал видеообращение к властям с просьбой передать ему на поруки блогера Юрия Хованского, задержанного 9 июня.

Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга Хованского поместили под арест до 9 августа. Ютуберу предъявлены обвинения в оправдании терроризма: ранее он исполнил песню про «Норд-Ост» (по его словам, перед компанией нацистов), в которой призывал к убийствам русских. Ранее Хованский был помощником депутата Госдумы от партии ЛДПР Василия Власова, который признался СМИ, что не был в курсе экстремистских песен, которые пел его сотрудник.

В своем обращении к суду и правоохранительным органам собеседник ФАН обещает, что поможет исправиться своему товарищу, который должен сыграть трансгендера в его фильме «Брат-3».

«Меня зовут Стас Барецкий, — представляется в своем видео шоумен. — Я микроблогер. Отпустите, пожалуйста, Хованского. Он хороший, несмотря на то, что мы с ним дрались. Ну, хороший в каком смысле? Он исправился. Поэтому отпустите его, пожалуйста. Я готов взять его на поруки, чтобы он больше не занимался блогерской всей этой ботвой и ушел работать на завод «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Спасибо!»

В беседе с корреспондентом ФАН режиссер пояснил, почему его выбор трудоустройства для коллеги по блогерскому цеху пал именно на это место.

«Пускай станет нормальным слесарем, — заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Взять же его себе на кладбище работать я не могу — уж слишком много специфических ребят работают в моей конторе. Со странностями, мягко сказать. Да и какой из Хованского копатель могил? Он для такой деятельности слишком маломощный».

Барецкий заявил, что драка, о которой он говорил в своем обращении к правоохранителям, была спровоцирована как раз той самой песней про «Норд-Ост», за которую Хованскому теперь грозит до семи лет лишения свободы.

«Я услышал ее одним из первых и был возмущен до глубины души, — признался шоумен. — Как вообще можно такие слова говорить? И я решил наказать Юру за дерзость. Потому что, ну, нельзя так, в самом-то деле».

Собеседник ФАН считает, что Хованского сгубил алкоголь.

«Зеленые бутылки, которые, как видно из утекших в СМИ фотографий квартиры Юры, в большом количестве валяются прямо у него на полу — это самогон, — заявил режиссер. — Почему он пьет именно его? Ну, во-первых, из-за крепости и дешевизны. Пивной алкоголизм, которым славился Хованский, уже давно перерос в спиртяжный. Слабоалкогольных напитков ему уже было мало, организм требовал ускорения. Что же, мы все видели, к чему это в итоге привело».

Ранее в интервью ФАН Барецкий рассказал о причинах беспорядка в квартире Хованского — по его словам, часть мусора была произведена в процессе репетиций сцен из его грядущего фильма «Брат-3», в котором блогер «должен был сыграть трансгендера».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Барецкий попросил передать ему Хованского на поруки для перевоспитания
россия суд терроризм видео блогер хованский барецкий
Комментировать
Эксклюзив
В матче-открытии Евро-2020 Италия победила Турцию
В матче-открытии Евро-2020 Италия победила Турцию
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 303584 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 60124 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51375 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 48532 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 41661 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru