Барецкий попросил передать ему Хованского на поруки для перевоспитания

В интервью ФАН писатель, режиссер и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил, что записал видеообращение к властям с просьбой передать ему на поруки блогера Юрия Хованского, задержанного 9 июня.

Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга Хованского поместили под арест до 9 августа. Ютуберу предъявлены обвинения в оправдании терроризма: ранее он исполнил песню про «Норд-Ост» (по его словам, перед компанией нацистов), в которой призывал к убийствам русских. Ранее Хованский был помощником депутата Госдумы от партии ЛДПР Василия Власова, который признался СМИ, что не был в курсе экстремистских песен, которые пел его сотрудник.

В своем обращении к суду и правоохранительным органам собеседник ФАН обещает, что поможет исправиться своему товарищу, который должен сыграть трансгендера в его фильме «Брат-3».

«Меня зовут Стас Барецкий, — представляется в своем видео шоумен. — Я микроблогер. Отпустите, пожалуйста, Хованского. Он хороший, несмотря на то, что мы с ним дрались. Ну, хороший в каком смысле? Он исправился. Поэтому отпустите его, пожалуйста. Я готов взять его на поруки, чтобы он больше не занимался блогерской всей этой ботвой и ушел работать на завод «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Спасибо!»

В беседе с корреспондентом ФАН режиссер пояснил, почему его выбор трудоустройства для коллеги по блогерскому цеху пал именно на это место.

«Пускай станет нормальным слесарем, — заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Взять же его себе на кладбище работать я не могу — уж слишком много специфических ребят работают в моей конторе. Со странностями, мягко сказать. Да и какой из Хованского копатель могил? Он для такой деятельности слишком маломощный».

Барецкий заявил, что драка, о которой он говорил в своем обращении к правоохранителям, была спровоцирована как раз той самой песней про «Норд-Ост», за которую Хованскому теперь грозит до семи лет лишения свободы.

«Я услышал ее одним из первых и был возмущен до глубины души, — признался шоумен. — Как вообще можно такие слова говорить? И я решил наказать Юру за дерзость. Потому что, ну, нельзя так, в самом-то деле».

Собеседник ФАН считает, что Хованского сгубил алкоголь.

«Зеленые бутылки, которые, как видно из утекших в СМИ фотографий квартиры Юры, в большом количестве валяются прямо у него на полу — это самогон, — заявил режиссер. — Почему он пьет именно его? Ну, во-первых, из-за крепости и дешевизны. Пивной алкоголизм, которым славился Хованский, уже давно перерос в спиртяжный. Слабоалкогольных напитков ему уже было мало, организм требовал ускорения. Что же, мы все видели, к чему это в итоге привело».

Ранее в интервью ФАН Барецкий рассказал о причинах беспорядка в квартире Хованского — по его словам, часть мусора была произведена в процессе репетиций сцен из его грядущего фильма «Брат-3», в котором блогер «должен был сыграть трансгендера».