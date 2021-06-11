Евросоюз разрешил привитым от COVID-19 гражданам свободное передвижение по странам ЕС

Брюссель, 11 июня. Власти Евросоюза разрешили гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, свободно передвигаться по территории стран ЕС.

Соответствующую инициативу Еврокомиссии поддержали постпреды 27 стран Евросоюза. В рамках принятого решения граждане и резиденты, привитые от COVID-19 как минимум за 14 дней до поездки, смогут свободно перемещаться в пределах союза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее назвала количество вакцинированных от инфекции жителей ЕС. По ее словам, иммунитет к заболеванию выработался уже у около 100 млн граждан.