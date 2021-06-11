Шойгу сообщил об укреплении военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом

Ханой, 11 июня. Сотрудничество между Россией и Вьетнамом в военно-технической области и дальше будет развиваться. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны России подчеркнул, что Москва настроена и впредь укреплять весь спектр двусторонних связей с опорой на сложившиеся между странами понимание, уважение и доверие.

Ранее Шойгу сообщил, что российские, белорусские и сербские военные провели первый совместный маневр в рамках подготовки к учениям «Славянское братство — 2021».