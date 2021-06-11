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Эксперт пояснил двойной негативный эффект отключение Белоруссии от SWIFT

Экономика
Эксперт пояснил двойной негативный эффект отключение Белоруссии от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 июня. Политолог Кирилл Коктыш раскрыл истинный смысл нынешней санкционной агрессии Запада в отношении Белоруссии.

Резолюция Европарламента по Белоруссии, подразумевающая отключение этой союзной России страны от международной межбанковской системы SWIFT, является тревожным звоночком не только для Минска, но и для Москвы. Такое мнение в интервью сетевому изданию «Царьград» высказал политолог Кирилл Коктыш. Эксперт отметил, что, несмотря на рекомендательный характер данного документа становится очевидным двойной негативный эффект от использования его для отключения РБ от SWIFT.

Сам факт принятия этой резолюции говорит о многом не только для белорусов, но и для россиян. Западу не удалось провести в Белоруссии госпереворот и создать у российских границ очередной очаг напряженности, замыкая антироссийский фронт вдоль западных границ России. На этом фоне недоброжелатели решили ударить по общим интересам российско-белорусского Союзного государства. В итоге становится возможно наблюдать, как западные государства бьют по РФ посредством создания проблем у ее союзников.

«Идет попытка нанести удар не по Минску, а в целом по Союзному государству», — пояснил изданию Коктыш второе дно санкций ЕС, поскольку подобным образом Запад, формально не продолжая эскалацию отношений с РФ, посредством санкционного давления на Минск наносит новый ущерб российским интересам.

Ранее экономист Андрей Лобода рассказал, как цифровой рубль способен свести к минимуму потери РФ из-за ее отключения от SWIFT.

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белоруссия ес экономика рф swift
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