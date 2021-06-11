Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова

Краснодар, 11 июня. Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения Андрея Пивоварова 15 июня.

Начало заседания назначено на 11:00, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Первомайский районный суд Краснодара заключил Пивоварова под стражу на срок в два месяца. Ему вменяют участие в деятельности нежелательной в России организации «Открытая Россия»1 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ). Причиной возбуждения уголовного дела стал репост в социальной сети.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ