Веселое хобби или смертельная угроза: почему электросамокаты хотят запретить

Жители нескольких российских городов организовали петиции с требованием запретить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам. Причиной общественного недовольства стало резкое повышение количества аварий с участием данного вида транспорта, в нескольких случаях — даже со смертельным исходом. По данным Центра организации дорожного движения, количество ДТП, где фигурировали электросамокаты, за последний год выросло на 66%. При этом правовая ответственность владельцев «двухколесных коней» остается крайне размытой из-за несовершенного законодательства, согласно которому водители электрических самокатов сейчас приравниваются к пешеходам.



Первые самокаты с двигателем появились больше ста лет назад, но настоящую популярность начали обретать только в XXI веке. В России подобные аппараты считались диковинкой еще дольше: первые центры по прокату электросамокатов появились у нас только в 2018 году. Однако сейчас среднестатистического россиянина подобной техникой уже не удивить. Тем не менее волна популярности электрических самокатов может скоро пойти на спад: власти обратили пристальное внимание на опасность данного средства передвижения. Самокат может перемещаться по пешеходным дорожкам со средней скоростью 20–30 км/ч, тормозной путь составляет несколько метров — неудивительно, что подобные ДТП происходят все чаще и чаще.

«Сейчас пользователи обычных самокатов приравнены к пешеходам, а вот аппараты с двигателем не имеют никакого оформленного статуса. Теоретически в случае ДТП электросамокат могут приравнять к транспортному средству, но управляющего им человека могут легко признать и пешеходом. Какой вердикт в итоге будет вынесен — зависит от настроения конкретного судьи и множества других факторов, не имеющих прямого отношения к закону. Если мы хотим навести порядок в данной сфере, нужно отрегулировать юридическую сторону вопроса», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН юрист Валентина Игонина.

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«Меня сбили на электросамокате во время прогулки в парке. Получила несколько синяков и едва не сломала ногу, потому что этот механизм упал прямо на меня. Им управлял молодой парень, который долго извинялся. С одной стороны, он был не виноват: ему пришлось резко дернуть самокат в сторону, потому что на его пути оказался ребенок. Но никто не заставлял водителя ехать так быстро, мне кажется, он мчался просто с огромной скоростью. Я не стала никуда обращаться, хотя боль оставалась достаточно долго», — рассказала жительница Саратова Полина Антохина.

Электросамокат действительно представляют определенную опасность, особенно в том случае, если управляющий им человек не соблюдает правил дорожного движения. Зачастую на подобных аппаратах катаются подростки, поскольку водительских прав для этого не нужно. Наибольшую угрозы самокаты с мотором представляют на пешеходных дорожках, где чаще всего и перемещаются.

Некоторые владельцы самокатов не согласны с тем, что их транспорт является источником повышенной опасности. Они считают, что в негативной репутации электросамокатов отчасти виноват менталитет россиян, хотя определенные ограничения все-таки необходимы.

«Я не понимаю, зачем вообще бороться с электросамокатами. Хотя не считаю, что этот транспорт полностью безопасен. Российское общество пока банально не готово к новым технологиям, не может адекватно их воспринимать. Дело в не самокатах, а в отношении людей с обеих сторон. Одни думают, что, управляя самокатом, можно делать все, что угодно, другие считают само катание глупостью. Конечно, ограничения нужны: «медленные» самокаты должны ездить только по пешеходным дорожкам, у «быстрых» самокатов на тротуарах должны быть ограничения. Но «быстрым» самокатам нужно разрешить перемещаться и по проезжей части», — подчеркнул глава сообщества «Типичный Электросамокат» во «ВКонтакте» Роман Павлов.

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«Технически реализовать ограничения даже для разных районов города можно, это не проблема. Можно и ужесточить требования к арендаторам самокатов. Но что делать с владельцами подобных аппаратов? Самокаты с двигателем становятся все более доступными, вижу единственный выход — приравнять их к мопедам в правовом поле», — рассказал владелец кикшеринга, пожелавший остаться анонимным.

Если законодательные ограничения еще только подготавливаются, то реальные перемены уже стартовали в некоторых городах. В частности в Санкт-Петербурге вводят принудительные ограничения скорости для самокатов, которые предоставляются в аренду. Планируется, что на время проведения Евро-2020 движение подобного транспорта в некоторых районах будет полностью запрещено. Однако, как уверяют некоторые владельцы кикшеринговых сервисов, данная мера может оказаться недостаточно эффективной.

Электросамокаты серьезно отличаются не только от обычных самокатов, но и от велосипедов. Технический прогресс позволяет им набирать достаточно высокую скорость, при этом сохраняя право двигаться по пешеходным тротуарам. Недобросовестный любитель мчаться с ветерком в такой ситуации создает серьезную угрозу как себе, так и окружающим. Поклонникам самокатов с мотором придется пойти на ограничения, которые сейчас активно готовит государство. Будет ли это лимит по скорости, весу или требование сначала получать водительские права — пока неясно. ФАН будет следить за развитием ситуации.