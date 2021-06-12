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Веселое хобби или смертельная угроза: почему электросамокаты хотят запретить

Общество
Веселое хобби или смертельная угроза: почему электросамокаты хотят запретить
pixabay.com  / 

Жители нескольких российских городов организовали петиции с требованием запретить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам. Причиной общественного недовольства стало резкое повышение количества аварий с участием данного вида транспорта, в нескольких случаях — даже со смертельным исходом. По данным Центра организации дорожного движения, количество ДТП, где фигурировали электросамокаты, за последний год выросло на 66%. При этом правовая ответственность владельцев «двухколесных коней» остается крайне размытой из-за несовершенного законодательства, согласно которому водители электрических самокатов сейчас приравниваются к пешеходам.

Первые самокаты с двигателем появились больше ста лет назад, но настоящую популярность начали обретать только в XXI веке. В России подобные аппараты считались диковинкой еще дольше: первые центры по прокату электросамокатов появились у нас только в 2018 году. Однако сейчас среднестатистического россиянина подобной техникой уже не удивить. Тем не менее волна популярности электрических самокатов может скоро пойти на спад: власти обратили пристальное внимание на опасность данного средства передвижения. Самокат может перемещаться по пешеходным дорожкам со средней скоростью 20–30 км/ч, тормозной путь составляет несколько метров — неудивительно, что подобные ДТП происходят все чаще и чаще.

«Сейчас пользователи обычных самокатов приравнены к пешеходам, а вот аппараты с двигателем не имеют никакого оформленного статуса. Теоретически в случае ДТП электросамокат могут приравнять к транспортному средству, но управляющего им человека могут легко признать и пешеходом. Какой вердикт в итоге будет вынесен — зависит от настроения конкретного судьи и множества других факторов, не имеющих прямого отношения к закону. Если мы хотим навести порядок в данной сфере, нужно отрегулировать юридическую сторону вопроса», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН юрист Валентина Игонина.

Веселое хобби или смертельная угроза: почему электросамокаты хотят запретить
pixabay.com  / 
Электросамокат действительно представляют определенную опасность, особенно в том случае, если управляющий им человек не соблюдает правил дорожного движения. Зачастую на подобных аппаратах катаются подростки, поскольку водительских прав для этого не нужно. Наибольшую угрозы самокаты с мотором представляют на пешеходных дорожках, где чаще всего и перемещаются.

«Меня сбили на электросамокате во время прогулки в парке. Получила несколько синяков и едва не сломала ногу, потому что этот механизм упал прямо на меня. Им управлял молодой парень, который долго извинялся. С одной стороны, он был не виноват: ему пришлось резко дернуть самокат в сторону, потому что на его пути оказался ребенок. Но никто не заставлял водителя ехать так быстро, мне кажется, он мчался просто с огромной скоростью. Я не стала никуда обращаться, хотя боль оставалась достаточно долго», — рассказала жительница Саратова Полина Антохина.

Некоторые владельцы самокатов не согласны с тем, что их транспорт является источником повышенной опасности. Они считают, что в негативной репутации электросамокатов отчасти виноват менталитет россиян, хотя определенные ограничения все-таки необходимы.

«Я не понимаю, зачем вообще бороться с электросамокатами. Хотя не считаю, что этот транспорт полностью безопасен. Российское общество пока банально не готово к новым технологиям, не может адекватно их воспринимать. Дело в не самокатах, а в отношении людей с обеих сторон. Одни думают, что, управляя самокатом, можно делать все, что угодно, другие считают само катание глупостью. Конечно, ограничения нужны: «медленные» самокаты должны ездить только по пешеходным дорожкам, у «быстрых» самокатов на тротуарах должны быть ограничения. Но «быстрым» самокатам нужно разрешить перемещаться и по проезжей части», — подчеркнул глава сообщества «Типичный Электросамокат» во «ВКонтакте» Роман Павлов.

Веселое хобби или смертельная угроза: почему электросамокаты хотят запретить
pixabay.com  / 
Если законодательные ограничения еще только подготавливаются, то реальные перемены уже стартовали в некоторых городах. В частности в Санкт-Петербурге вводят принудительные ограничения скорости для самокатов, которые предоставляются в аренду. Планируется, что на время проведения Евро-2020 движение подобного транспорта в некоторых районах будет полностью запрещено. Однако, как уверяют некоторые владельцы кикшеринговых сервисов, данная мера может оказаться недостаточно эффективной.

«Технически реализовать ограничения даже для разных районов города можно, это не проблема. Можно и ужесточить требования к арендаторам самокатов. Но что делать с владельцами подобных аппаратов? Самокаты с двигателем становятся все более доступными, вижу единственный выход — приравнять их к мопедам в правовом поле», — рассказал владелец кикшеринга, пожелавший остаться анонимным.

Электросамокаты серьезно отличаются не только от обычных самокатов, но и от велосипедов. Технический прогресс позволяет им набирать достаточно высокую скорость, при этом сохраняя право двигаться по пешеходным тротуарам. Недобросовестный любитель мчаться с ветерком в такой ситуации создает серьезную угрозу как себе, так и окружающим. Поклонникам самокатов с мотором придется пойти на ограничения, которые сейчас активно готовит государство. Будет ли это лимит по скорости, весу или требование сначала получать водительские права — пока неясно. ФАН будет следить за развитием ситуации.

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Веселое хобби или смертельная угроза: почему электросамокаты хотят запретить
Веселое хобби или смертельная угроза: почему электросамокаты хотят запретить
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