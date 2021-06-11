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Череповецкий участковый спас мужчину с приступом эпилепсии

  /   Обновлено: 11 июня 2021 13:00
Общество
Череповецкий участковый спас мужчину с приступом эпилепсии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вологда, 11 июня. Участковый оказал доврачебную помощь жителю города Череповец во время приступа эпилепсии. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.

Инцидент произошел 8 июня. Лейтенант полиции обходил территорию на улице Химиков, когда увидел лежащего на земле мужчину. Подойдя ближе, он обнаружил, что у гражданина признаки эпилептического припадка.

Лейтенант оперативно оказал первую помощь и вызвал медиков. К моменту приезда скорой помощи мужчине уже ничего не угрожало. Спасенный череповчанин выразил большую благодарность сотруднику полиции, спасшему его жизнь.

Ранее пристав в башкирском суде спас жизнь посетительнице с эпилептическим припадком. Мужчина быстро среагировал на начавшийся у девушки приступ и оказал необходимую помощь.

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