Предполагаемому убийце выходца из Чечни в Австрии грозит пожизненное заключение

Корнойбург, 11 июня. Суд над обвиняемым в убийстве выходца из России чеченского происхождения Мартина Бека пройдет 6 августа. Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.

Заседание суда пройдет при полном соблюдении мер безопасности, сообщил вице-председатель земельного суда города Корнойбурга Вольфганг Шустер-Крамер.

Злоумышленник был задержан в прошлом году. На его след вышли при помощи сообщения от его телохранителя. На время следствия Сарали А. находился в тюрьме за ранее совершенные административные преступления. В мае прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве.