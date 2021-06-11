Посол России в Литве назвал отношения Москвы и Вильнюса непонятными

Вильнюс, 11 июня. Отношения России и Литвы не улучшаются из-за нежелания Вильнюса перейти к позитивной повестке дня. Такое мнение выразил посол РФ в республике Алексей Исаков.

Уже полгода дипломат работает в Вильнюсе, сменив Александра Удальцова, который считал, что отношений между странами попросту нет. Сейчас в политической повестке мало что изменилось. Связи двух государств продолжают оставаться на самом низком уровне, сообщил Исаков.

«Происходит это из-за очевидного нежелания официального Вильнюса перейти к позитивной повестке, отказаться от провокационных выпадов и антироссийской риторики, подчас даже переходящей грань приличия», — высказался российский дипломат.

Такие отношения являются непонятными, а позиция Вильнюса невыгодна самим литовцам, так как незадействованной остается огромная доля потенциала в экономических, культурных и других сферах. В России и Литве есть запрос на здоровые двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении. Однако ближайшие соседи РФ пока этого не понимают, заключил Исаков.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что НАТО необходимо увеличить свое военное присутствие в Прибалтике из-за «угрозы» с востока. На этом фоне Литве нужно заручиться поддержкой партнеров по Альянсу.