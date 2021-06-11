Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 13:18
13:16
Шоу-бизнес
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
13:15
Происшествия
Суд рассмотрит дело в отношении рэпера Элджея 23 июня
13:13
Общество
Евросоюз разрешил привитым от COVID-19 гражданам свободное передвижение по странам ЕС
13:13
Происшествия
Саратовская прокуратура вынудила предприятие ЖКХ выплатить зарплаты сотрудникам
13:13
Общество
Звезду «Зимней вишни» Сафонову госпитализировали с вирусной пневмонией
13:12
Общество
Сотрудники МЧС доставили 112 человек из сектора Газа в Москву
13:09
Армия
Масштабные маневры с участием ВВС США и Японии начались над Аляской
13:09
Политика
Германия подтвердила отсутствие планов по принятию Украины в НАТО
13:08
Экономика
Семьям с детьми в России предоставят новую льготу
13:07
Происшествия
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Все новости

Посол России в Литве назвал отношения Москвы и Вильнюса непонятными

Политика
Посол России в Литве назвал отношения Москвы и Вильнюса непонятными
wikipedia.org  /  Marcin Białek/CC BY-SA 3.0

Вильнюс, 11 июня. Отношения России и Литвы не улучшаются из-за нежелания Вильнюса перейти к позитивной повестке дня. Такое мнение выразил посол РФ в республике Алексей Исаков.

Уже полгода дипломат работает в Вильнюсе, сменив Александра Удальцова, который считал, что отношений между странами попросту нет. Сейчас в политической повестке мало что изменилось. Связи двух государств продолжают оставаться на самом низком уровне, сообщил Исаков.

«Происходит это из-за очевидного нежелания официального Вильнюса перейти к позитивной повестке, отказаться от провокационных выпадов и антироссийской риторики, подчас даже переходящей грань приличия», — высказался российский дипломат.

Такие отношения являются непонятными, а позиция Вильнюса невыгодна самим литовцам, так как незадействованной остается огромная доля потенциала в экономических, культурных и других сферах. В России и Литве есть запрос на здоровые двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении. Однако ближайшие соседи РФ пока этого не понимают, заключил Исаков.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что НАТО необходимо увеличить свое военное присутствие в Прибалтике из-за «угрозы» с востока. На этом фоне Литве нужно заручиться поддержкой партнеров по Альянсу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посол России в Литве назвал отношения Москвы и Вильнюса непонятными
россия литва исаков
Комментировать
Эксклюзив
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 265375 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 112082 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 69328 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 54185 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 48168 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru