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Путин разрешил крымчанам с украинским гражданством занимать госдолжности

  /   Обновлено: 11 июня 2021 13:11
Политика
Путин разрешил крымчанам с украинским гражданством занимать госдолжности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин разрешил крымчанам занимать государственные должности.

Речь идет о жителях полуострова, у которых по каким-то причинам не было возможности после 2014 года выйти из гражданства Украины. Соответствующий указ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Согласно Конституции РФ, в стране установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом для ряда должностей. Крымчане имеют сложности с оформлением отказа от гражданства Украины. Поэтому теперь такие лица теперь смогут замещать государственные и муниципальные должности, которые может занимать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что прежде, чем Украина потребует от российской стороны репарации за Крым и Донбасс, ей следует компенсировать Москве «русские территории».

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украина путин крым гражданство
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