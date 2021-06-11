Путин разрешил крымчанам с украинским гражданством занимать госдолжности

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин разрешил крымчанам занимать государственные должности.

Речь идет о жителях полуострова, у которых по каким-то причинам не было возможности после 2014 года выйти из гражданства Украины. Соответствующий указ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Согласно Конституции РФ, в стране установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом для ряда должностей. Крымчане имеют сложности с оформлением отказа от гражданства Украины. Поэтому теперь такие лица теперь смогут замещать государственные и муниципальные должности, которые может занимать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что прежде, чем Украина потребует от российской стороны репарации за Крым и Донбасс, ей следует компенсировать Москве «русские территории».