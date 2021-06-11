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Новый троллейбус эксклюзивной модели выйдет на линию в Краснодаре

Общество
Новый троллейбус эксклюзивной модели выйдет на линию в Краснодаре
пресс-служба администрации Краснодара  /  Станислав Телеховец

Краснодар, 11 июня. Первый троллейбус, который собрали специалисты МУП «КТТУ», выйдет на линию. Он пройдет по маршруту №7 от железнодорожного вокзала Краснодара до аэропорта.

Событие является знаковым для города. Сборка эксклюзивной модели завершилась 13 апреля. Затем троллейбус был представлен на международной выставке «ЭлектроТранс» в Москве, поэтому вышел на маршрут не сразу.

«Я благодарен сотрудникам КТТУ за то, что смогли быстро перестроиться и освоить новое для себя направление. И заводу «Алькор», что включились в этот проект и разработали специальную эксклюзивную модель для Краснодара», — отметил глава города Евгений Первышов.

Новая модель будет курсировать по заданному маршруту с сегодняшнего дня. В течение этого года намерены собрать еще десять машин. С 2022 года ежегодно планируется собирать по 20–30 троллейбусов.

До этого сообщалось, что РЖД представит макет капсульного вагона для пассажиров. Показ состоится на Российском туристическом форуме «Путешествуй».

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краснодар троллейбус маршрут
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