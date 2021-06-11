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Цветет ковыль: гости Куликова поля могут наблюдать уникальное природное явление

Общество
Цветет ковыль: гости Куликова поля могут наблюдать уникальное природное явление
Фото пресс-службы музея-заповедника «Куликово поле»  / 

Тула, 11 июня. В июне и июле гости музея-заповедника «Куликово поле» могут наблюдать цветение ковыля.

«Это действительно завораживающие зрелище — степь похожа на серебристое море. Многие туристы из разных уголков России стараются приехать именно в этот период, чтобы в полной мере насладиться этим зрелищем. Тем более, что ковыль практически исчез с лица земли благодаря  хозяйственной деятельности человека. А на Куликовом поле, к счастью, остались небольшие островки, которые благодаря нашим сотрудникам не только сохраняются, но с каждым годом увеличиваются», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы музея-заповедника «Куликово поле» Любовь Котикова.

Четверть века на Первом ратном поле России ведется кропотливая работа по восстановлению исторического ландшафта эпохи Куликовской битвы. И сейчас здесь добились в этой сфере значительных результатов.

Из-за того, что почвы степной зоны отличаются высоким плодородием, они веками распахивались и использовались как земли сельхозназначений. Исчезали степи, а с ними и многие растения. В Тульской же области удалось сохранить такие степные территории, на которых можно увидеть  редкие виды растений, грибов, а также насекомых, которые занесены в Красную книгу. А вот подобные степные территории в европейских странах уничтожены практически полностью.

«Почему нужно сохранять степь? Потому что это один из немногих живых свидетелей Куликовской битвы. По преданию, именно в ковыльные степи проливали свою кровь воины той памятной битвы 1380 года», — рассказала ФАН заведующая отделом природы музея-заповедника «Куликово поле» Ольга Бурова.

Специалисты Куликова поля на опытно-производственных участках в охранной зоне выращивают четыре вида ковыля, которые характерны для этой местности.

«Первыми зацвели ковыль перистый и ковыль красивейший. Чуть позже нас порадуют — узколистный и волосовидный ковыли», — продолжает Ольга Бурова.

Кстати, уже сейчас начался процесс сбора семян степных растений. В июле предстоит их сушка и обработка. А в конце августа-начале сентября — сам посев. Благодаря этому степям Куликова поля возвращают их первоначальный исторический вид.

Сначала распахивали земли и уничтожали степи. Теперь же пошел обратный процесс: дикие растения приходится высаживать и выращивать как культурные. Эта масштабная и кропотливая работа на Куликовом поле не имеет аналогов в мировой практике. 

Ранее ФАН писал, что археологи в Тульской области начали раскопки бывшего города-крепости.

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Все новости / Общество / Цветет ковыль: гости Куликова поля могут наблюдать уникальное природное явление
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