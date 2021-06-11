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Эксперт рассказала, как за лето сделать ребенка финансово грамотным

Общество
Эксперт рассказала, как за лето сделать ребенка финансово грамотным
Федеральное агентство новостей  / 

С приходом летних каникул у родителей и детей появилась возможность проводить вместе больше времени. Причем потратить его можно не только на отдых и развлечения, но и на полезные вещи, например формирование полезных финансовых привычек у подрастающего поколения.

О том, как за лето можно помочь детям стать финансово грамотными, ФАН рассказала эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

«Психологи утверждают, что все мы живем по сценариям, заложенным в нас родителями. Именно финансовое поведение мам и пап, их взаимодействие с деньгами и умение грамотно ими распоряжаться и определяют отношение детей к финансам. А в повседневной жизни у нас есть масса возможностей, чтобы на личном примере показать ребенку, как правильно распоряжаться средствами», — говорит специалист.

Эксперт рассказала, как за лето сделать ребенка финансового грамотным
pixabay.com  / Chuck Underwood

Чтобы основные принципы стали понятны на практике, она советует несколько простых, но эффективных упражнений. Так, в первую очередь детям следует объяснить, зачем сравнивать цены на товары и услуги, которые стоят по-разному.

«Когда дочка просила купить ей во время прогулки киндер-сюрприз, то мы заходили в несколько магазинов, чтобы найти тот, где он стоит меньше всего. Это помогло сформировать у ребенка привычку выбирать, а не покупать первое попавшееся. Но лучше такую игру вести с помощью товаров, желанных для ребенка, — так ему будет интереснее и понятнее. <…> Сейчас, в возрасте 11 лет, дочь помогает мне делать покупки в супермаркете, ведь умеет сравнивать цены на товары. А при планировании отпуска мы всей семьей сравниваем цены на билеты и отели на разных сайтах, и дочь принимает в этом активное участие», — рассказывает эксперт.

Вовлекать ребенка в вопросы семейного бюджета — вообще отличная затея. Если вы совершаете покупки по заранее составленному списку, где учитываются потребности и желания всех домочадцев, то детям определенно стоит участвовать в обсуждении. Так они лучше поймут, как определять первоочередные расходы, и научатся договариваться с близкими людьми.

«Еще мы пользуемся семейными скидками в магазинах — в одном возле нашего дома предоставляется 10% скидки семьям с детьми. Мы покупаем там определенные продукты и сумму скидки честно делим пополам. Для дочки это — один из способов дополнительного заработка к карманным деньгам», — приводит наглядный пример Наталья Колбасина.

Эксперт рассказала, как за лето сделать ребенка финансового грамотным
politexpert.net  / Евгений Зайцев

Специалист по финансам уверяет, что не стоит бояться привлекать детей к серьезным вопросам, ведь они сами хотят в этом участвовать. При этом говорить с ними о деньгах стоит на равных, а также не использовать кровные как меру наказания.

«Сделайте процесс финансового воспитания интересным, веселым и живым. Придумывайте что-то вместе, например конкурс «самая выгодная покупка», «самый оригинальный способ экономии». <…> Чем раньше ребенок начнет взаимодействовать с деньгами и учиться грамотно ими управлять, тем больше у него будет знаний и опыта во взрослой жизни», — заключает эксперт.

Одним из современных маркеров финансовой грамотности является наличие подушки безопасности, гарантирующей экономическое спокойствие семьи. Наталья Колбасина объясняла ранее, как накопить подобный запас даже при невысоком доходе.

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дети финансовая грамотность семейный бюджет
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