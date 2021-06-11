Скульптура лидеров G7 из мусора появилась в Великобритании

В английском графстве Корнуолл стартовал саммит «Большой семерки». В честь этого события активисты воздвигли монумент с головами лидеров G7, сделанный из электронных отходов.

«Мы знаем, что на Земле скоро закончится сырье, и нам придется рыться в этом мусоре, чтобы вернуть что-то. Мы обязаны быть более благоразумными в этом отношении, важно придумать, как добывать сырье и одновременно создавать электронику, потому что скоро запасы могут иссякнуть», — считает активист Джо Раш.

Европа — крупнейший в мире «производитель» электронного мусора. Согласно последнему отчету «Глобального мониторинга» ООН, за последнюю пятилетку в европейских странах количество электронных отходов выросло более чем на 20%.

«50 миллионов тонн нового электронного мусора в мире появляется ежегодно, и это число будет только расти. По ряду прогнозов, к 2050 году оно удвоится. Мы срочно должны сделать что-то положительное, чтобы остановить это», — уверен гендиректор одной из компаний Стив Оливер.

Необычная скульптура является пародией на знаменитую скалу Рашмор, где высечен барельеф с портретами американских президентов. На новой версии есть премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Йошихиде Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.

«Это наша первая работа из такого большого количества электроники. Ради проекта мы сделали несколько небольших макетов, важно было правильно воссоздать персонажей. В создании скульптуры со мной еще участвовали шесть художников», — рассказал скульптор Алекс Врекедж.

Саммит «Большой семерки» пройдет с 11 по 13 июня на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Великобритании. Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии коронавируса.