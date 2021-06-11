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Жительница Владимирской области зарезала мужа за удар по лицу

Происшествия
Жительница Владимирской области зарезала мужа за удар по лицу
pxhere.com

Владимир, 11 июня. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 57-летней жительницы города Александрова, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

По данным правоохранителей, несколько дней назад между супругами произошел бытовой конфликт, в ходе которого глава семьи оскорбил супругу, ударил ее по лицу и лег спать. После этого женщина взяла нож и вонзила его в сердце обидчику. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемая позвонила родственникам и сообщила о случившемся. Они приехали в ее квартиру и вызвали полицию. Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения, расследование продолжается.

В Петербурге таксист зарезал водителя, который не захотел уступать ему дорогу на перекрестке. Истекающего кровью автомобилиста доставили в больницу в состоянии клинической смерти, спустя некоторое время он скончался, сообщал сайт 360tv.ru.

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уголовное дело поножовщина владимирская область
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