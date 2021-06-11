Коронавирусная инфекция может вызывать потерю памяти

Кливленд, 11 июня. Заражение коронавирусом может привести к развитию деменции, подобной болезни Альцгеймера. На это указывают данные исследования, проведенного с использованием ИИ.

Специалисты американской Клиники Кливленда описали механизм воздействия коронавирусной инфекции на мозг человека. Об этом сообщили представители медицинского учреждения.

Ученые провели анализ данных пациентов с болезнью Альцгеймера и коронавирусом с использованием искусственного интеллекта. Они изучили степень близости генов и белков таких пациентов. Выяснилось, что связь действительно имеется. Это указывает на то, что коронавирусная инфекция может оказывать влияние на гены, вызывая нейровоспаление и повреждение микрососудов мозга человека.

Вакцинация остается эффективным способом профилактики коронавируса. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, риск заболеть после вакцинации минимален. Он составляет менее одного процента.