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Коронавирусная инфекция может вызывать потерю памяти

Общество
Коронавирусная инфекция может вызывать потерю памяти
freepik.com  /  katemangostar

Кливленд, 11 июня. Заражение коронавирусом может привести к развитию деменции, подобной болезни Альцгеймера. На это указывают данные исследования, проведенного с использованием ИИ.

Специалисты американской Клиники Кливленда описали механизм воздействия коронавирусной инфекции на мозг человека. Об этом сообщили представители медицинского учреждения.

Ученые провели анализ данных пациентов с болезнью Альцгеймера и коронавирусом с использованием искусственного интеллекта. Они изучили степень близости генов и белков таких пациентов. Выяснилось, что связь действительно имеется. Это указывает на то, что коронавирусная инфекция может оказывать влияние на гены, вызывая нейровоспаление и повреждение микрососудов мозга человека.

Вакцинация остается эффективным способом профилактики коронавируса. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, риск заболеть после вакцинации минимален. Он составляет менее одного процента.

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мозг память исследование деменция коронавирус
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